Usa | spari in un centro commerciale ad Atlanta | un ferito

(Di domenica 15 dicembre 2019) Attimi di paura in undi, dove ha avuto luogo una sparatoria. In base ad una prima ricostruzione dei fatti, sembra che i colpi siano stati sparati alla food court del Cumberland Mall nella Contea di Cobb dove una persona è rimasta ferita. Colpi di pistola in unPanico all’interno deldi, affollato per il tradizionale shopping natalizio. Verso le ore 13:18 di sabato pomeriggio, intorno alla food court del Cumberland Mall nella Contea di Cobb, a circa 14 miglia a nord deldi, infatti, si sono sentiti dei colpi di pistola. In base a quanto ridalla portavoce dei vigili del fuoco della contea di Cobb, Denell Boyd, alla NBC: “È stata un litigio che ha fatto perdere il controllo“, prima che una persona rimanesse ferita. A quanto pare due uomini hanno litigato, uno di loro ha quindi ...

