Usa | deputato dem contrario all’impeachment di Trump cambia partito

(Di domenica 15 dicembre 2019) IlJeff Van Drew del New Jersey, un moderato democraticoall’impeachment di Donald, ha comunicato ai suoi consiglieri che intenderela prossima settimana e dichiararsi repubblicano. Il cambio di casacca è un segnale delle tensioni all’interno deldemocratico in vista del voto in aula per la messa in stato di accusa del presidente americano. Van Drew è uno dei due democratici che hanno votato contro l’apertura dell’indagine di impeachment sued è rimastoanche se la Camera si prepara a votare per mettere in stato d’accusa il presidente il prossimo 18 dicembre. La decisione di Van Drew arriva dopo un incontro conavvenuto venerdì scorso. «Deve essere bipartisan, deve essere incontrovertibile. Deve essere qualcosa che si mette in atto nelle circostanze più rare», aveva detto ai ...

