Unghie Natalizie 2019-2020 | gel | idee semplici | decorazioni rosse e argento | bianche

(Di domenica 15 dicembre 2019) Le feste di Natale sono davvero vicine: tra un paio di settimane circa prenderà il via la girandola di pranzi, cene e feste che accompagnano questa ricorrenza, che celebra la famiglia e l’amicizia, l’amore e la fratellanza. Quale occasione migliore, dunque, per arrivare alle festività sfoggiando il proprio look migliore e togliendo il fiato alle persone che si hanno intorno a Natale e Capodanno? E le donne sanno bene che il tocco essenziale per completare e rendere perfetto l’outfit delle occasioni speciali è lo smalto giusto! In questo articolo vi parleremo infatti delle tendenze per il decoro delleper il Natalee vi presenteremo lepiùed eleganti per impreziosire le vostrecone argentate ma anchee nere e con la ricostruzione gel.per Natale, oro,e glitter Vediamo allora quali sono le ...

