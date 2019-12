Leggi la notizia su anteprima24

(Di domenica 15 dicembre 2019) Tempo di lettura: 3 minuti– Ildiha ricevuto una lettera da un concittadino residente al, una testimonianza di grande affetto nei confronti del capoluogoche Mastella non ha potuto fare a meno di pubblicare sulla propria pagina social. “Ho ricevuto questa lettera che mi ha commosso di un nostro concittadino che vive al. Dico a lui grazie per quanto esprime. Lui vede ciò che a volte chi vive in città fa finta di non vedere. Quanto al lavoro, il dramma del Sud continua: dal 2015 al 2018 sono andate via 427 mila persone. Volesse il cielo che fosse solo un problema di. I miei tre figli, anche essi vivono al Centro e al, in Liguria. Senza uno shock di investimenti il Sud non ce la fa. Se prevale la logica del, non ce la fa. Se permane la indifferenza politica per le nostre ragioni, non ce la fa. Per intanto, ...

anteprima24 : ** Un #Sannita al Nord scrive al #Sindaco: 'Solo #Benevento sa regalarmi certe emozioni' ** - Roma_sprint : Quando tutto sembra un #presepe: #Frosolone (Is) visto di notte dalla vicina Sant'Elena Sannita (Isernia) il borgo… - Roma_sprint : Quando tutto sembra un #presepe: #Frosolone (Is) visto di notte dalla vicina Sant'Elena Sannita (Isernia) il borgo… -