Ultime Notizie Roma del 15-12-2019 ore 18 | 10

(Di domenica 15 dicembre 2019)dailynews radiogiornale Buona domenica dalla redazione in questo 15 dicembre in studio Giuliano Fiorini informazione 25 di Madrid è tanta la delusione perché dopo oltre 36 ore di negoziati non si è riusciti a raggiungere un accordo sulla sei tu la relazione globale del Mercato del carbonio il nodo più difficile da sciogliere dopo distanti le posizioni dei 198 paesi partecipanti su temi cruciali legati ai combustibili fossili che dovrebbe riparlare Abbonda Nel giugno del 2020 sembra che la Coop 25 stia parlando proprio ora twittato gretatumberg nella notte la scienze Chiara ma viene ignorata qualunque cosa accada non l’ho mai Abbiamo appena iniziato la giovanissima attivista svedese ripartita da Torino dove venerdì scorso ha partecipato alla manifestazione di fridaysforfuture twittando durante il viaggio in treno attraversofinalmente sulla strada del ritorno a casa andiamo a ...

