Leggi la notizia su anteprima24

(Di domenica 15 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minuto– Quasi tremila immigrati hanno ritirato il permesso diin questa settimana. Migliaia di stranieri da venerdì pomeriggio a ieri mattina, sono stati in fila davanti alla Questura partenopea per la conclusione dell’iter amministrativo e la consegna materiale del permesso di. L’della Questura diha effettuato un’apertura straordinaria degli sportelli con la convocazione di 2.450 cittadini extracomunitari. In meno di 24 ore sono stati consegnati 2.650 titoli di. La Questura diribadisce “a tutta l’utenza l’importanza di consultare il sito http://212.131.162.130/qnaim/index.php per verificare l’esito delle istanze presentate, avendo cura di presentarsi presso la sede dell’della Questura diin Via Galileo ...

anteprima24 : ** Ufficio Immigrazione, a ##Napoli in 24 ore 2.650 permessi di soggiorno ** - cronachecampane : Napoli, l’ufficio immigrazione consegna oltre 2500 permessi di soggiorni nel week end - laperlaneranera : Napoli, l’ufficio immigrazione consegna oltre 2500 permessi di soggiorni nel week end -