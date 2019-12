«Ue come Auschwitz» | Marione modifica il disegno dopo le polemiche Anche Virginia

Leggi la notizia su open.online

(Di domenica 15 dicembre 2019) Boris Johnson che fugge dall’Unione Europea che viene raffiguratail campo di sterminio di. Questodel vignettistaaveva scatenato la polemica: i dem capitolini hanno attaccatoRaggi. E persino la sindaca era arrivata a prendere le distanze da colui che viene spesso definito “il suo vignettista”. Maleè lo stesso vignettista a tornare sui suoi passi.hato infatti la vignetta. Ora nella vignetta rivista l’Ue è raffiguratauna latrina. Il Regno Unito resta sempre un bimbo che fugge a gambe levate. La polemica «L’Unione europea. L’Inghilterraun bambino in fuga da un campo di sterminio. Ecco il miserabile vignettista della SindacaRaggi che si cimenta in una vergognosa e offensiva rappresentazione della Brexit! Per farsi un po’ ...

