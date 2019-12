Udinese rinunciatario | la Juve si diverte allo Stadium

Leggi la notizia su notizie

(Di domenica 15 dicembre 2019) Ladoveva riscattare le ultime due prestazioni non all’altezza contro il Sassuolo e la Lazio per riprendersi la vetta della classifica, l’era chiamata ad un’impresa dopo un avvio stagionale al di sotto delle aspettative. Sarri ha optato sin dal primo minuto per il trio d’attacco Dybala-Ronaldo-Higuain, mai titolare dall’inizio del campionato. All’Allianztermina 3-1 a favore dellantus, accade tutto nei primi 45 minuti di gara., la cronaca del match Non c’è mai una vera partitacon lantus che domina sotto tutti i punti di vista, soprattutto sotto l’aspetto tecnico in virtù della tanta qualità dei suoi giocatori in campo. L’prova a salvare il salvabile, ma la prima frazione di gara si conclude sul 3-0 in favore dei padroni di casa. Apre le danze Cristiano Ronaldo al ...

