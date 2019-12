Tu si que vales | vince l’irpina Enrica Musto tra l’ovazione del pubblico

Leggi la notizia su anteprima24

(Di domenica 15 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minutoMontemiletto (Av) – L’edizione 2019 di “Tu si’ que” viene vinta da, cantante di 21 anni, di Montemiletto in provincia di Avellino. La ragazza studia da circa 12 anni presso il conservatorio “Duni” di Matera. Conservatorio a cui si è laureato anche Alberto Urso vincitore, al contempo, della diciottesima edizione di Amici di Maria De Filippi. Erica un talento puro scovato da Katia Ricciarelli che l’ha portata con sé in tour. La giovanissima e talentuosa cantante ha vinto il premio da 100mila euro in gettoni d’oro. Nella serata finale di Tu si queha proposto C’era una volta il west di Ennio Morricone. Ille ha riservato un’autentica ovazione. Una vittoria straordinaria per l’intera Irpinia, ma soprattutto per il comune di ...

