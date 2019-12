Tu sì que vales | il vincitore dell’edizione 2019 L’emozione di Belen nel dire il suo

Leggi la notizia su caffeinamagazine

(Di domenica 15 dicembre 2019) La dolcissima Enrica Musto è la vincitrice di “Tu sì que”, il talent show di Canale5 condotto da Belén Rodriguez, Alesio Sakara e Martin Castrogiovani. In giuria Maria De Filippi, Rudy Zerbi, Teo Mammucari, Gerry Scotti e la presidentessa della giuria popolare, Sabrina Ferilli. È lei la migliore tra i sedici i finalisti che si sono garantiti l’accesso alla finale attraverso le esibizioni portate sul palco puntata dopo puntata. A decretare la vittoria di Enrica Musto è stato il pubblico a casa che per la prima volta dall’inizio del programma ha potuto esprimere la sua preferenza attraverso il televoto. La cantante ha portato a casa un premio del valore di 100 mila euro in gettoni d’oro. Ma chi erano i 4 super finalisti che si sono aggiudicati la vittoria del proprio girone fino ad arrivare alla finalissima. Si tratta di Enrica Musto, Ben Hanlin, Patrizio Ratto e, infine, ...

