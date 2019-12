Tu Si Que Vales | Gerry Scotti vince con la stoccata sulla D’Urso | e la De Filippi se la

Leggi la notizia su urbanpost

(Di domenica 15 dicembre 2019) In una finale sentitissima di Tu Si Quenon è mancata la commozione così come non sono mancati i momenti di ilarità che hanno visto protagonisti i quattro giudici, primo tra tutti. Con la sua gara nella gara, il conduttore pavese ha regalato nel corso delle puntate siparietti divertentissimi al fianco dei concorrenti un po’ ‘maldestri’, un po’ convinti, presi sotto la propria ala protettrice. La sfida tra i talenti della scuderia di, il cui simbolo – l’Apetta – è diventato perfino un must richiestissimo, è ormai un momento irrinunciabile per il programma serale del sabato di Canale 5. “Tu Si Que”,campione di simpatia… e commozione È stato proprio dopo l’esibizione di uno dei protagonisti della scuderia cheha regalato una simpatica scenetta, con una battutacollega di tanti pomeriggi. Un attimo prima di ...

Anonimata_Mente : RT @LucaMagmo: certa gente dovrebbe partecipare a 'TÙ SÌ QUE NON VALES UN CAZZO' - JoseMatFerreira : Tu sì que vales, vince la cantante lirica Enrica Musto. Ma è giusto? - lextraweb : 'Tu si que vales': Patrizio Ratto vince il girone e arriva in finalissima, ma vince Enrica Musto - VIDEO -… -