Tu sì que vales | ascolti record per la finale | Maria De Filippi doppia Rai1

Leggi la notizia su lanostratv

(Di domenica 15 dicembre 2019)Tu si queDela Festa di Natale di Antonella Clerici È andata in onda ieri, sabato 14 dicembre, l’ultima puntata di Tu si que. Lo show del sabato sera di Canale 5 ha totalizzato i seguenti: ben 5.151.000 telespettatori e il 31.3% di share. Un risultato monstre per il programma condotto da Belen Rodriguez, Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni. Tu si queinfatti ha battuto la Festa di Natale di Telethon condotta da Antonella Clerici su. Lo show del sabato sera che vede in giuriaDe, Gerry Scotti, Teo Mammucari, Rudy Zerbi e Sabrina Ferilli a capo della Giuria Popolare ha segnato ancora una volta un risultato inimmaginabile per la televisione di oggi, che molto spesso fatica ad arrivare al 20% e soprattutto per Canale 5 che ultimamente sta soffrendo in prima serata con gli show e le fiction inedite. ...

infoitcultura : Tu Sì Que Vales, vince la 21enne Enrica Musto: «Ho acquisito sicurezza e si è visto» - infoitcultura : Chi è Enrica Musto, la cantante lirica vincitrice di Tu Sì Que Vales - infoitcultura : Enrica Musto vince Tu sì que vales 2019: ai talent italiani piace la lirica, al mercato meno -