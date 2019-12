Tu Si Que Vales 2019 | Nyv e Federico di Amici si esibiscono nella finale VIDEO

Leggi la notizia su dituttounpop

(Di domenica 15 dicembre 2019) Tu Si Que, Nyv edi19 sipuntata) Ieri, sabato 14 dicembre, su Canale 5 è andata in onda ladi Tu Si Que, lo show condotto da Belen Rodriguez con Maria De Filippi, Rudi Zerby, Teo Mammuccari e Gerry Scotti sulle serie dei giudici e Sabrina Ferilli come rappresentante della giuria popolare. L’edizionevolge al termine e ha incoronato la vincitrice in Enrica Musto.puntata di ieri però c’erano due ospiti “d’eccezione”, due concorrenti della stagione in corso di: Nyv e. Durante le puntate del sabato di, si è tenuta una sfida e i vincitori di ogni categoria, canto e ballo, avrebbero avuto l’opportunità di esibirsipuntatadi Tu Si Que. I vincitori erano Nyv e, che ieri quindi erano sul palco di Tu Si Que, ecco il ...

