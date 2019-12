Tu Si Que Vales 2019 | la vincitrice è Enrica Musto VIDEO

Leggi la notizia su dituttounpop

(Di domenica 15 dicembre 2019) Tu Si Quevincitore,vince con “C’era una Volta il West” di Ennio Morricone.Ieri, sabato 14 dicembre, su Canale 5 è andata in onda la finale di Tu Si Que, lo show condotto da Belen Rodriguez con Maria De Filippi, Rudi Zerby, Teo Mammuccari e Gerry Scotti sulle serie dei giudici e Sabrina Ferilli come rappresentante della giuria popolare. L’edizionevolge al termine e ha incoronato lainha 21 anni e vive a Monte Miletto un paesino vicino ad Avellino, il padre è parrucchiere e la madre estetista che la spingono a credere in lei. “C’era una volta il west” è la canzone che ha convinto il pubblico ad assegnarle il trofeo di vincitore. Ecco ildell’esibizione:  A seguire invece, potete guardare il momento della proclamazione:  Come rivedere la finale di ...

