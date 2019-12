Tu Sì Que Vales 2019 | chi ha vinto il premio di 30 000 euro VIDEO

Ascolti tv sabato 14 dicembre 2019 : finale col botto per Tu sì Que vales! : Ascolti tv 14 dicembre 2019, cosa è successo nella sfida del sabato sera: Tu sì que vales non ha rivali Anche gli Ascolti tv di sabato 14 dicembre 2019 premiano Tu sì que vales, che con la finale ha davvero chiuso in bellezza. Anche ieri sera Maria De Filippi e tutta la sua squadra si […] L'articolo Ascolti tv sabato 14 dicembre 2019: finale col botto per Tu sì que vales! proviene da Gossip e Tv.

“L’ormone è impazzito!”. Tu sì Que Vales - Sabrina Ferilli a luci rosse : “Vuoi venire a casa con me?” : Alla fina è successo davvero, uno stripetise vecchia maniera per le due super donne di Tu sì que vales: un vero e proprio regalo per due. Maria De Filippi fa un dono “sinuoso” a Sabrina Ferilli e l’ormone impazza. L’amicizia tra la conduttrice e l’attrice è stata il jolly della sesta edizione di “Tu Si Que vales” e le loro gag hanno conquistato i social. Per la finalissima, la De Filippi ha svelato un aneddoto: “Io il 5 dicembre ho compiuto gli ...

Belen Rodriguez - look da urlo a Tu si Que Vales : lo spacco vertiginoso : Nella serata finale di Tu si que vales Belen Rodriguez ha sfoggiato un look impeccabile: tutto lo studio si è infiammato al suo ingresso. Un dettaglio, in particolare, ha attirato l’attenzione dei fan e ha aperto i commenti anche sul web. La showgirl argentina, che conduce il talent insieme a Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni, infatti, ha indossato un vestito lungo con uno spacco vertiginoso che mostrava forse troppo. Tutti gli occhi ...

Ascolti TV | Sabato 14 dicembre 2019. Tú sí Que Vales chiude in bellezza (31.3%) - Una Serata per Telethon 11.6% : Ben Hanlin - Tú sí que vales 2019 Nella Serata di ieri, su Rai1 – dalle 20.43 alle 23.48 - Festa di Natale – Una Serata per Telethon ha conquistato 2.430.000 spettatori pari all’11.6% di share. Su Canale5 – dalle 21.28 all’1.21 – la finale di Tú sí que vales 6 (che ha proclamato vincitrice Enrica Musto) ha raccolto davanti al video 5.151.000 spettatori con uno share del 31.3% (qui gli Ascolti della finale ...

Tu sì Que Vales - il vincitore dell’edizione 2019. L’emozione di Belen nel dire il suo nome : : La dolcissima Enrica Musto è la vincitrice di “Tu sì que vales 2019”, il talent show di Canale5 condotto da Belén Rodriguez, Alesio Sakara e Martin Castrogiovani. In giuria Maria De Filippi, Rudy Zerbi, Teo Mammucari, Gerry Scotti e la presidentessa della giuria popolare, Sabrina Ferilli. È lei la migliore tra i sedici i finalisti che si sono garantiti l’accesso alla finale attraverso le esibizioni portate sul palco puntata dopo puntata. A ...

Tu si Que Vales - vince l’irpina Enrica Musto tra l’ovazione del pubblico : Tempo di lettura: 1 minutoMontemiletto (Av) – L’edizione 2019 di “Tu si’ que vales” viene vinta da Enrica Musto, cantante di 21 anni, di Montemiletto in provincia di Avellino. La ragazza studia da circa 12 anni presso il conservatorio “Duni” di Matera. Conservatorio a cui si è laureato anche Alberto Urso vincitore, al contempo, della diciottesima edizione di Amici di Maria De Filippi. Erica un ...

Tu Si Que Vales 2019 : Nyv e Federico di Amici si esibiscono nella finale (VIDEO) : Tu Si Que Vales 2019, Nyv e Federico di Amici 19 si esibiscono nella puntata finale (VIDEO) Ieri, sabato 14 dicembre, su Canale 5 è andata in onda la finale di Tu Si Que Vales 2019, lo show condotto da Belen Rodriguez con Maria De Filippi, Rudi Zerby, Teo Mammuccari e Gerry Scotti sulle serie dei giudici e Sabrina Ferilli come rappresentante della giuria popolare. L’edizione 2019 volge al termine e ha incoronato la vincitrice in Enrica ...

Enrica Musto vince Tu si Que Vales 2019 : festa a Montemiletto (Avellino) per la soprano 21enne : Al talent show di Belen Rodriguez vince Enrica Musto, soprano di 21 anni, nata a Montemiletto, piccolo comune in provincia di Avellino. La giovane soprano campana studia canto lirico da quando aveva 12 anni. Non è la prima volta che la Campania porta a cassa un vincitore di Tu si que vales: 2016 a trionfare fu Edson D'Alessandro cantante di origini brasiliane ma cresciuto a Napoli.Continua a leggere