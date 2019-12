Trova un borsello con 20 mila euro e lo restituisce al proprietario | “Riprendiamoci la

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di domenica 15 dicembre 2019) Il titolare di un noto ristorante di San Giovanni Rotondo, in Puglia, hato nel suo locale un marsupio contenente 20in contanti e lo ha restituito al legittimo, un pensionato 70enne di origini siciliane, in cura da tempo in un ospedale della zona. “Ieri mattina – ha raccontato all’ANSA, Gianluca Sollazzo, titolare del ristorante – eravamo in orario di chiusura, stavamo risistemando la sala per la sera. Improvvisamente ci siamo accorti della presenza del marsupio lasciato appeso ad una sedia“. Aprendolo, prosegue, “ho notato l’importante somma di denaro al suo interno. Ricordavo, pero’, che li’ era seduto un pensionato siciliano, un uomo che da qualche giorno frequenta il nostro ristorante” e di cui “avevo il numero di cellulare“. “L’ho contattato e lui – ricorda ...

LaGazzettaWeb : S.Giovanni Rotondo (Fg), trova borsello con 20mila euro e lo restituisce al proprietario -