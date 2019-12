Treviso | scende per obliterare il biglietto e il treno riparte senza di lui | così la sua

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di domenica 15 dicembre 2019) Lavinia Greci L'uomo è sceso per timbrare ma il convoglio è ripartitodi lui, lasciando la figlia di otto anni sola sulla carrozza. Ma in breve tempo, la polizia ferroviaria è riuscita a mettere in contatto i due, che si sono ricongiunti aEra a bordo di uncon il padre, mentre si trovava in viaggio con lui, quando all'improvviso si è trovata da sola. E con fare confuso e smarrito ha provato a cercarlo, tentando di immaginare che cosa fosse accaduto e perché, all'improvviso, non trovava più il genitore con cui stava viaggiando. Il mistero si è risolto subito dopo, quando padre e figlia si sono ritrovati: il genitore della bimba tedesca rimasta sola sul convoglio, infatti, sarebbe sceso momentaneamente dalperi biglietti e il convoglio sarebbe ripartitodi lui. È accaduto venerdì sulla tratta-Conegliano, in Veneto. L'aiuto ...

