Trenitalia | scatta l’orario invernale | tutte le novità per i collegamenti in Campania

Leggi la notizia su ildenaro

(Di domenica 15 dicembre 2019) Domenica 15 dicembre entra in vigore l’orariodi. L’offerta regionale, concordata con la Regioneche programma e finanzia il servizio, è stata organizzata per rispondere sempre più alle esigenze di mobilità delle persone che usano il treno per motivi di lavoro, di studio o per turismo. Tra leper i pendolari si segnalano in particolare due nuovitra Napoli e Cancello nei giorni feriali e, sul tratto Salerno – Mercato San Severino, otto corse prolungate fino a Montoro Forino. Sulla linea storica Napoli – Salerno, inoltre, confermata la fermata a Torre Annunziata Città per quattro corse ogni giorno. Sulla Linea 2 metropolitana, nei giorni di sabato, domenica e festivi la frequenza tra una corsa e l’altra à stata incrementa, con il passaggio di un treno ogni sette minuti. Maggiore attenzione anche ai viaggi di ...

TgrVeneto : #Treni #Veneto, scatta nel fine settimana il nuovo #orario invernale #ioseguotgr #trenitalia - 24emilia : RT @24emilia: Trenitalia, scatta l’orario invernale: potenziata l’Emilia | 24Emilia - 24emilia : Trenitalia, scatta l’orario invernale: potenziata l’Emilia | 24Emilia -