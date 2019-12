Traffico Roma del 15-12-2019 ore 18 | 30

Leggi la notizia su romadailynews

(Di domenica 15 dicembre 2019)IN CODA PER INCIDENTE SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL GRA TRA VIA DELLA BUFALOTTA E LA RUSTICA. CODE PER INCIDENTE ANCHE SULLA-FIUMICINO TRA VIA DELLA MAGLIANA E VIA DEL CAPPELLACCIO, IN DIREZIONE CENTRO. INTENSO ILSUL TRATTO URBANO DELLA A24-L’AQUILA-TERAMO CON CODE TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST, IN QUEST’ULTIMA DIREZIONE. TRAFFICATA LA STESSA TANGENZIALE CON CODE TRA VIA SALARIA E VIA DEI CAMPI SPORTIVI, VERSO LO STADIO OLIMPICO, ED ANCORA TRA SAN LORENZO E VIALE CASTRENSE, IN DIREZIONE DI SAN GIOVANNI. . INTENSO ILSULLA VIA FLAMINIA CON CODE A TRATTI TRA IL GRA E VIA DEI DUE PONTI. TRAFFICATA ANCHE LA VIA SALARIA TRA VIA DI VILLA SPADA E LA TANGENZIALE EST. RALLENTAMENTI SULLA VIA PONTINA PERTRA CASTELNO E CASTEL DI DECIMA VERSO. PER AGGIORNAMENTI SULE TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA LUCEVERDE AL ...

