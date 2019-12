Traffico Roma del 15-12-2019 ore 08 | 30

Leggi la notizia su romadailynews

(Di domenica 15 dicembre 2019) BUONGIORNO DALLA REDAZIONE.REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SUL PERCORSO URBANO DELLA A24. SI GUIDA SENZA DISAGI ANCHE SU TUTTA LA TANGENZIALE EST. NEL QUARTIERE NOMENTANO, PRUDENZA PER I POSSIBILI DISAGI ALA CAUSA DI UN INCIDENTE IN VIA PALESTRO, ALTEZZA VIA MARGHERA. ALLO STADIO OLIMPICO, OGGI C’È L’INCONTRO “-SPAL” ALLE 18:00. CONSUETE LIMITAZIONI DIIN PIAZZALE DELLA FARNESINA, TRA VIALE PAOLO BOSELLI E VIA ALBERTO BLANC. AL TERMINE DELL’INCONTRO, PER FAVORIRE L’USCITA DEI TIFOSI, DIVIETO DI TRANSITO SU LUNGOTEVERE MARESCIALLO DIAZ, VIALE PAOLO BOSELLI E VIA DEL FORO ITALICO. CONCLUDIAMO, ANTICIPANDO LA CHIUSURA NOTTURNA PER LAVORI DEL TRATTO URBANO DELLA A24, DALLE 22 DI DOMANI, LUNEDÌ 16 DICEMBRE, ALLE 06 DI MARTEDÌ MATTINA, TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST, VERSO IL CENTRO. PER AGGIORNAMENTI SULE TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA ...

