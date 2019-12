Torrione | i commercianti qui non si lamentano…ma cantano! VIDEO

Leggi la notizia su anteprima24

(Di domenica 15 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minuto Salerno –, via la Carnale. Una strada di semplice passaggio dove il pullman ed i visitatori di Luci d’Artista non si fermano ma vanno diritti verso il centro della città, situato un po’ più avanti. Per convincerli ad una sosta nella loro zona, un gruppo dida due anni organizza, autofinanziandosi, un’iniziativa di spettacolo e musica. L’appuntamento con l’evento “Aspettando il Natale” è oggi pomeriggio, domenica 15 dicembre, alle 17 quando la strada si animerà con cori gospel e una sfilata di bellezza. “Perché – come hanno spiegato Pasquale Carrella, Floral designer e Marco Giordano, hairstylist – bisogna sfruttare appieno le opportunità offerte dalle luci d’artista- Non siamo deia cui piace lamentarsi.” L'articolo, iqui non si lamentano…ma) proviene da ...

