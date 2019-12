Torino | Mazzarri | «Gara inspiegabile Ma se giochiamo così…»

Leggi la notizia su calcionews24

(Di domenica 15 dicembre 2019)commenta il match contro il Verona: «Rientra tra le partiti difficili da spiegare. Ma secosì…» Walter, tecnico del, ha commentato la rocambolesca rimonta subita dalla sua squadra ai microfoni di Dazn. Ecco il pensiero dell’allenatore: «Quella di oggi rientra tra le partite incredibili che non si riescono a spiegare, noi abbiamo giocato una delle migliori sfide degli ultimi 2-3 anni fino al 3-0. Poi è successo un po’ di tutto, per come stavamo giocando credevamo di segnare ancora e chiudere con quattro o cinque reti all’attivo. Se si gioca così, non regaleremo punti a nessuno: oggi abbiamo fatto un primo tempo da manuale con gioco, pressing e le due fasi alternate molto bene». Leggi su Calcionews24.com

