Tiziano Ferro si commuove a Domenica In | La musica mi ha salvato da quel

Leggi la notizia su huffingtonpost

(Di domenica 15 dicembre 2019) “Potete chiamare la mia psicologa?”.scherza, per stemperare la commozione. Nel salotto diIn, il cantante si è raccontato a 360 gradi, dall’amore per il neo marito Victor alla passione per la. Un’intervista intima, apprezzata sui social, che ancora una volta hanno benedettocome loro beniamino: “Testimonianza che dietro grandi canzoni c’è una grande persona”Il cantante aveva già commosso il pubblico con un monologo sull’odio, pronunciato a Che Tempo Che fa. Nel pomeriggio della, torna sul tema bullismo.“La cosa più strana, e ci ho messo veramente 40 anni a capirlo, è che il bullismo sembrava quasi una dinamica, un copione, una storia accettabile perché nel mondo e nella società se non fai le regole la gente non cambia. Poi è ...

vivaraiplay : ??C'eri tu, c'eri tu, c'eri tu in mezzo a questo inverno ?? Ma anche voi così ??appena canta @TizianoFerro ? ????… - TizianoFerro : Scopri il nuovo sito ufficiale con il merchandising di Tiziano Ferro - 25e82c1a95c1496 : RT @itsmwengo: Tiziano Ferro commosso, Mara Venier commossa, io in lacrime #domenicain -