Tiziano Ferro ricorda la proposta di nozze del marito | “Si inginocchiò davanti a me”

(Di domenica 15 dicembre 2019) Mara Venier lo voleva a tutti i costi come ospite a Domenica In, ed è stata pienamente accontentata. Nella puntata di oggi grandi emozioni conche, nel contenitore domenicale di Rai 1, si racconterà fra successi, carriera e la nuova vita al fianco del, Victor Allen. Dalla gavetta al grande successo Artista italiano ma con grande seguito anche all’estero, da anni fa emozionare il suo pubblico con meravigliose canzoni e tour sold-out. A Domenica In, ospite di Mara Venier, c’è. Una brillante carriera costellata di successi entrati nel cuore di tutti, da Sere nere a Ti scatterò una foto. Per arrivare all’apice del suo successo, però,ha dovuto fare molta gavetta: “Ho iniziato dalle radio e tu sei stata una delle prime ad ospitarmi in televisione. Ho iniziato nei club, piccoli, semivuoti. Al terzo disco ho fatto il mio primo Forum di Assago ...

vivaraiplay : ??C'eri tu, c'eri tu, c'eri tu in mezzo a questo inverno ?? Ma anche voi così ??appena canta @TizianoFerro ? ????… - TizianoFerro : Scopri il nuovo sito ufficiale con il merchandising di Tiziano Ferro - Santuz15 : RT @amaricord: Io alla fine di questa intervista con Tiziano Ferro #DomenicaIn -