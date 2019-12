Tiziano Ferro | ‘La giornata in cui ho conosciuto mio marito Victor Allen è esistita solo

Leggi la notizia su tvzap.kataweb

(Di domenica 15 dicembre 2019)ospite a Domenica In racconta del, imprenditore 54enne americano, con cui vive a Los Angeles. Come si sono conosciuti, comegli ha chiesto di sposarlo, cosa ha pensato appena l’ha incontrato. Le foto del matrimonio di: “Comemi ha chiesto di sposarlo” “Non vivevamo ancora insieme, era il giorno del mio compleanno e mi dice che viene a casa mia per prendere una caffè, io ero scocciato perchécome mia madre amano molto festeggiare i compleanni, ma io ne compivo 39 non mi andava di fare chissà che festa, è un età un po’ così, per i 40 la farò. Comunque lui arriva e io gli propongo di andare in una caffetteria e invece lui mi dice ‘fammelo tu’ e io ho pensato pure?! Faccio il caffè, lui mi dice di usare una tazza che aveva appena comprato e che io gli ...

