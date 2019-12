Tiro con l’arco | Coppa del Mondo Indoor | Marco Galiazzo vince a Roma! Sconfitto Ellison

Leggi la notizia su oasport

(Di domenica 15 dicembre 2019) Grandissimo spettacolo all’Axcel Roma Archery Trophy che oggi, nella giornata conclusiva di questa tappa dideldella Capitale, ha regalato tantissime emozioni positive agli appassionati azzurri, con l’incredibile finale diche ha elevato esponenzialmente il livello di soddisfazione, già alto, dell’intera rappresentativa tricolore. Dopo la giornata di ieri, dedicata alle qualifiche in cui sono stati battuti due record mondiali nel compound, oggi erano previste al mattino tutte le eliminatorie e nel pomeriggio tutte le finali. L’ultima giornata di questa splendida tappa di Roma si è infiammata con le finali dell’Arco Olimpico con l’Italia che, prima si è dovuta rattristare per il secondo posto, in una gara tiratissima, di Tatiana Andreoli, a causa della sudcoreana Chae Young Kang, e, poi, si è esaltata nella finale più ...

juventusfc : 90'+2 | ??| LA RASOIATA DEL PIPAAAAA! @G_Higuain mette la firma sulla partita con un gol dei suoi. Tiro imparabile… - pisto_gol : Fa molto discutere il gol annullato a Lautaro all’80’ di Inter-Barcellona: sul tiro di Politano, Lukaku è in fg, ma… - asvelasca : 0-0 i ragazzi ci provano con un tiro parato dal portiere avversario #asvosc -