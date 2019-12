Terremoto nelle Filippine | magnitudo 6 8

Leggi la notizia su cronacasocial

(Di domenica 15 dicembre 2019) Un sisma di6.8 ha colpito il sud delle. Lo ha riferito l’Istituto sismologico degli Stati Uniti. La scossa ha interessato in modo particolare l’isola di Mindanao, la stessa area che a ottobre scorso fu colpita da diversi sismi. L’epicentro è stato localizzato a sud della popolosa città di Davao. Non è stato diramato un allarme tsunami. Nel dettaglio, l’epicentro si trova a una profondità di 30 km a nord-ovest della città di Padada, nella provincia di Davao del Sur. Il, di origine tettonica, potrebbe innescare ulteriori scosse di assestamento e avrebbe causato vittime e danni. Lesi trovano nella cosiddetta Cintura di fuoco del Pacifico, zona caratterizzata da frequenti terremoti ed eruzioni vulcaniche. LEGGI ANCHE: Cosa fare in caso di: i consigli salva – vita. Si è appreso che una palazzina di tre piani è ...

