Terremoto Filippine | scossa magnitudo 6 8 | zone già colpite nell’ottobre scorso

(Di domenica 15 dicembre 2019) Una violentadiha colpito il sud dellealle 14.11 ora locale – le 7.11 in italia – di oggi, domenica 15 dicembre 2019. Il sisma di6.8 è stato riportato dall’Istituto geofisico americano (Usgs) sul proprio sito. Ilè stato localizzato a 5 km a sud-est di Magsaysay, nella provincia di Davao del Sur, ad una profondità di 28,2 km. L’epicentro si trova a una profondità di 30 km a nord-ovest della città di Padada., l’Istituto sismologico: “Poche probabilità di vittime e di danni” L’Istituto Sismologico degli Stati Uniti ha precisato che ladiregistrata nel sud delleè di6.8 e non 6.9 come diffuso in un primo momento. Il sisma ha interessato la stessa area colpita da diverse scosse. Il, di origine tettonica, ha innescato ...

SkyTG24 : Filippine, terremoto di magnitudo 6.8 nell'isola di Mindanao - Agenzia_Ansa : #Terremoto magnitudo 6.8 nelle #Filippine. Nella provincia meridionale di Davao del Sur #ANSA - repubblica : Filippine, terremoto colpisce il Sud. Nessun allerta tsunami [aggiornamento delle 08:59] -