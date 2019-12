Tempesta d’amore | anticipazioni tedesche | Nadja fa scoprire a Franzi che Tim le ha

Leggi la notizia su tvsoap

(Di domenica 15 dicembre 2019) La guerra per il cuore di Tim Degen (Florian Frowein) è ufficialmente iniziata! Tra pochissimo nelle puntatediprenderà il via il triangolo centrale della sedicesima stagione, che vedrà il figlio di Christoph (Dieter Bach) conteso tra due donne diversissime tra loro:Krummbiegl (Léa Wegmann) eHoller (Anna Lena Class). E, come prevedibile, sarà una guerra ad esclusione di colpi… Ecco dunque cosa accadrà nelle prossime puntatedi Sturm der Liebe!puntate: Tim rovinaTim decide di rovinare il frutteto die Margit con del pesticida,d’amore © ARD/Christof Arnold Come vi abbiamo anticipato, la sedicesima stagione disarà incentrata sull’amore tra la giovane contadinae il “figlio perduto” di Christoph: Tim Degen. La ragazza, che lavora nel frutteto ...

