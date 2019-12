Telethon 2019 | Marco Giallini si commuove con la storia del presidente UILDM VIDEO

Leggi la notizia su blogo

(Di domenica 15 dicembre 2019) Come ogni anno,offre momenti magici. La Festa di Natale - Una serata perin onda ieri sera, sabato 14 dicembre, su Rai 1, con la conduzione di Antonella Clerici, ne ha offerto più di uno. Difficile dimenticare l'ingresso di Pippo Baudo, che 30 anni fa condusse la prima maratona, lo sguardo commosso di Pierfrancesco Favino, sia pur avvezzo alla gestione delle emozioni, e le lacrime nascoste di. L'attore romano ha combattuto per superare la commozione, per dar voce - senza incrinature - alla'normale' e 'straordinaria' diRasconi, oggidell'Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare (). Una missione che si direbbe semplice per un attore consumato come, ma la sua spontaneità ha avuto la meglio.sicon ladel) pubblicato su ...

