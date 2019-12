Tegola per Sarri Problema alla spalla per Szczesny | l’entità

Leggi la notizia su juvedipendenza

(Di domenica 15 dicembre 2019) INFORTUNIO– Arrivano brutte notizie direttamente dal sito ufficiale della Juventus: contro l’Udinese Wojciechnon ci sarà. Al suo posto giocherà Gigi Buffon dal primo minuto, mentre è stato convocato Mattia Perin per la sfida che quest’oggi i bianconeri disputeranno all’Allianz Stadium contro l’Udinese di Gotti. Infortunio, le condizioni del polacco Non dovrebbe essere nulla di serio. Infatti come riporta il sito bianconero, il portiere ha accusato un lieve fastidiospdestra perciò riposerà in via del tutto precauzionale. Occasione dunque per Buffon per continuare a dimostrare il suo buon momento di forma dopo la buona prestazione in Champions League contro il Leverkusen. Dopo più di 5 mesi rivede il campo Perin che (fuori dal progetto tecnico e pronto a partire a Gennaio) torna tra i convocati.dovrebbe essere recuperato pienamente ...

