Teatro San Paolo | lo steward | “Non possiamo prenderci a mazzate per far rispettare i

(Di domenica 15 dicembre 2019) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – Bagni sistematicamente allagati nonostante i recenti lavori della Regione Campania per le Universiadi,sottopagati e timorosi nel farle regole all’interno dello stadio, soprattutto in curva, e spettatori che seduti e in silenzio assistono all’ennesima figuraccia del Napoli di Aurelio De Laurentiis. Questa la fotografia dello stadio, o meglio,Sansabato sera nel match perso in pieno recupero contro il Parma. Otto partite senza successi in campionato e zona Champions che si allontana sempre più per chi, come il neo tecnico Gennaro Gattuso, è chiamato a risollevare le sorti di una squadra smarrita e senza personalità. A tutto questo bisogna aggiungere che quella di ieri è stata la quarta gara senza il tifo organizzato della curva B (la terza per i ‘colleghi’ della curva A). Il perché della protesta? Le multe e i ...

