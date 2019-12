Taylor Mega atomica | lato b da sogno FOTO

Leggi la notizia su velvetgossip

(Di domenica 15 dicembre 2019), star dei social e dei salotti televisivi, ha raggiunto il successo grazie alla partecipazione in qualità di concorrente al Grande Fratello VIP. Tayor è molto bella, ecco uno scatto che mostra il suo fisico perfetto. Perfetta in blu Con questo abito blu elettricomette in mostra unb molto sodo, da fare invidia. Oltre a un fisico statuario ha anche un volto stupendo, quasi angelico, con i lunghi capelli biondi che le ricadono morbidi lungo la schiena… L'articolob daproviene da Velvet Gossip.

trash_italiano : Io ogni volta che parla Taylor Mega. #noneladurso - infoitcultura : Taylor Mega, chi è la sorella Jade Mega: età, carriera, vita privata - zazoomblog : Taylor Mega torna nella casa del Grande Fratello La confessione - #Taylor #torna #nella #Grande -