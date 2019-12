Studentessa uccisa a New York | 13enne confessa La famiglia | “Omicidio insensato”

Leggi la notizia su fanpage

(Di domenica 15 dicembre 2019) Un ragazzino è stato arrestato a Newin relazione all'omicidio di Tessa Rane Majors,al primo anno del Barnard College accoltellata a morte mercoledì scorso. Altri due minorenni sarebbero coinvolti. Il presidente della scuola, ha dichiarato che l'adolescente è stata"durante una rapina a mano armata".

MediasetTgcom24 : Usa, studentessa uccisa a New Yok: arrestato un 13enne #NewYork - lpacchin : NEWS #ticino Studentessa uccisa a New York, arrestato un tredicenne - franbellino : Usa, studentessa uccisa a New York: arrestato un 13enne - TGCOM -