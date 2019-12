Studentessa accoltellata nel parco vicino scuola a New York | l' assassino ha 13 anni

Leggi la notizia su huffingtonpost

(Di domenica 15 dicembre 2019) Un ragazzino di 13, Zyairr Davis, e altri due di 14sarebbero gli autori dell’omicidio di Tessa Majors, ladel Barnard College uccisa a Morningside Park, a pochi passi dall’università Columbia a New. Una morte che scuote gli studenti e tutta la Grande Mela per la sua violenza in un’area sempre sorvegliata e in unche, dopo essere stato perritenuto pericoloso, aveva di recente riconquistato un’ottima reputazione.Barnard Freshmen Tessa Major's Death: Here's What to Know Time https://t.co/ZWSehrJNRU— Mary Pamela Bonds (@MaryPamelaBond3) December 14, 2019A scuotere non è solo l’uccisione della, ma anche l’età degli autori, tutti minorenni e per i quali ci si interroga sull’entità della pena. Per ora l’unico arrestato è un tredicenne di ...

