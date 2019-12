Stramaccioni | «A Moratti devo tutto | non avrei mai potuto dirgli di no»

Leggi la notizia su calcionews24

(Di domenica 15 dicembre 2019), l’ex tecnico dell’Inter si racconta in una lunga e bella intervista in cui parla anche della scelta di allenare in Iran Inter e Udinese in Italia, poi l’Esthegal. Andrearacconta tutte le tappe della sua avventura in Iran e non solo sulle pagine de Il Corriere della Sera. IRAN – «Confesso: nemmeno nelle mie più sfrenate fantasie. Quando arrivò l’offerta dell’Esteghlal la prima cosa che pensai fu: l’iran?!? Ali Khatir, ex membro della Fifa, che aveva seguito l’europa League ai tempi dell’inter, si è ricordato di me. Non sono ipocrita: la verità è che ho scelto quando ho capito che in Italia non c’era posto per me». GAVETTA – «Se mi dicono che “non ho fatto gavetta” mi viene da ridere, perché a differenza della maggior parte di chi allena in serie A o B non ho mai giocato da professionista, non ho parenti o amici che hanno vissuto ...

Dalla_SerieA : Stramaccioni: 'Devo tutto a Moratti. Infortuni, cessione del club e alcuni miei errori alla base del flop Inter' -… - fcin1908it : Stramaccioni: 'Devo tutto a Moratti. Addio all'Inter per 3 motivi. E quando lo spogliatoio...' -… - sportli26181512 : Stramaccioni: 'Devo tutto a Moratti, ecco perché è andata male con l'Inter. Dall'Iran a quella lite con Cassano...'… -