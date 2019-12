Strade killer | frontale nel Veneziano | tre morti Una ventenne morta a Roma

Leggi la notizia su newsmondo

(Di domenica 15 dicembre 2019) Due incidenti stradalili nella notte tra il 14 e il 15 dicembre. Il primo è avvenuto in provincia di Venezia, il secondo nei pressi di. il bilancio complessivo è di 4 vittime. Sabato di sangue sulleitaliane. Sono due gli incidenti che hanno caratterizzato la notte tra il 14 e il 15 dicembre. Il primo è avvenuto in provincia di Venezia, il secondo a. Il drammatico bilancio è di quattro vittime, tutti giovani di età compresa tra i 20 e i 25 anni. Fonte foto: https://www.facebook.com/ItalianRedCross Incidente in provincia di Venezia,tre giovani Il primo incidente, quello con il bilancio purtroppo più grave, è avvenuto in provincia di Venezia, nella zona di Noventa di Piave. Secondo le prime ricostruzioni, una Fiato Punto e una Citroen C3 si sarebbero scontrate. L’impattosarebbe stato particolarmente violento. Al momento del ...

