Stefano Gross | sci alpino | “Ho ritrovato la mia sciata | penso di meritarmi questo podio”

Leggi la notizia su oasport

(Di domenica 15 dicembre 2019)torna sul podio di Coppa del Mondo di sciper la prima volta da due anni a questa parte. Per l’azzurro è un risultato incredibile, che rappresenta un meritato riscatto dopo un periodo difficile. Il 3° posto odierno, oltretutto, è arrivato grazie a una grande rimonta, dato che nella prima manche era giunto solo 9°. Queste le parole di, riportate sul sito della FISI, dopo il risultato odierno: “L’operazione al crociato della scorsa primavera sembra essere stata la scelta migliore per la mia carriera. Sto tornando ai livelli che mi competono. Devo ringraziare la mia fidanzata, la mia famiglia, il mio staff e Luca Caselli che mi sono stati vicino e mi hanno dato forza durante il periodo del recupero. Il podiodi essermelo meritato per tutti i sacrifici che ho fatto. Da un paio di settimane a questa parte sentivo di averla mia ...

Eurosport_IT : STREPITOSO STEFANO GROSS! Rimonta eccezionale dell'azzurro, è terzo nello slalom della Val d'Isère ????????… - ItaliaTeam_it : BENTORNATO SUL PODIO STE! ? Stefano #Gross è terzo nello slalom in Val d'Isère! ?? RT velociiiiiiii!… - RaiSport : Ottimo terzo posto per Stefano #Gross nello #Slalom in Val d'Isere! ?? #SciAlpino -