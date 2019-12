Stasera in TV | programmi | film | canali | cosa vedere oggi 16 dicembre 2019

Leggi la notizia su blogo

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Su Rai 1 prime due puntate in prima tv della serie Ognuno è perfetto, diretta da Giacomo Campiotti con Nicole Grimaudo, Piera Degli Esposti, Edoardo Leo, Cristiana Capodondi. Alle 23.30 Frontiere. Ma veniamo al prime time. Rick ha 24 anni, la sindrome di Down e gli stessi sogni di tutti i ragazzi della sua età. Dopo anni di finti tirocini e stage fasulli, ciò che brama sopra ogniè trovare un lavoro e poter, così, aiutare il padre Ivan che ha appena ceduto la propria attività per stare più vicino al figlio e aiutarlo nella ricerca di un impiego. Il destino porta la sua strada a incrociare quella di Miriam, proprietaria di una piccola fabbria di cioccolato che lo assume per il reparto packaging. Su Rai 2 appuntamento con Natale a casa Battista. Alle 23.35 Stramaledetti amici miei, il best of dello show con Haber, Papaleo, Rubini, Veronesi. Ma vediamo la prima serata. A pochi ...

