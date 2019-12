Stasera in tv | Non è l’Arena | ospiti e anticipazioni di domenica 15 dicembre

Leggi la notizia su viagginews

(Di domenica 15 dicembre 2019)in tv, Non è l’Arena:di15. Andrà in onda su La7 una nuova puntata del programma condotto da Massimo Giletti. Come ogni, andrà in onda su La7 la trasmissione di approfondimento sui temi contingenti del dibattito politico ma anche sulle tematiche sociali e di maggiore attualità. Non … L'articoloin tv, Non è l’Arena:di15è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

chetempochefa : 'Non è che le fiabe dicono ai bambini che esistono i draghi, i bambini lo sanno già da soli. Le fiabe dicono ai bam… - chetempochefa : ?? Stasera non perdetevi l'intervista di @fabfazio a John Bercow, per 10 anni Speaker della Camera dei Comuni fino a… - chetempochefa : ??Stasera al tavolo di #CTCF ospiteremo Gazzelle, uscito con il suo nuovo singolo 'Una canzone che non so' ?? Appunt… -