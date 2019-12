Squalo più grande del mondo finisce nella rete | misura 5 | 7 metri e pesa 700 kg

Leggi la notizia su newnotizie

(Di domenica 15 dicembre 2019) Un esemplare femmina dicapopiatto, meglio conosciuto come “sei branchie”, è finitodi due ignari pescatori croati, che mai si sarebbero aspettati di imbattersi nell’esemplare piùfinora registrato in tutto il. A riportare la notizia è il britannico Daily Star, che ha pubblicato anche un filmato e alcuni scatti … L'articolopiùdel5,7700 kg NewNotizie.it.

Alethomas71 : @tuttonapoli È evidente che gente come insigne secondo me non giochi per essere ceduto a prezzi decisamente più bas… - Acidelius : RT @PippaPas: @Acidelius @ritac22 Io invece che più che una #sardina mi sento uno squalo il tuo #cazzaroverde lo mando volentieri affanculo - PippaPas : @Acidelius @ritac22 Io invece che più che una #sardina mi sento uno squalo il tuo #cazzaroverde lo mando volentieri affanculo -