Sport Invernali oggi 15 dicembre | orari gare | calendario | programma e tv

(Di domenica 15 dicembre 2019), domenica 15, sarà un’altra giornata ricca di: sono ormai entrate nel vivo le stagioni di Coppa del Mondo di numerosi: è tornato in Europa lo sci alpino, mentre chiude lo sci di fondo con la tappa di Davos, in Svizzera. Il salto con gli sci termina la tappa a Klingenthal, invece ad Hochfilzen, in Austria, è proseguita la stagione del circuito maggiore del biathlon. Con il bob si è continuato in Nord America, mentre il circuito maggiore dello speed skating ha fatto tappa in Giappone.1503:15 Speed skating, Coppa del Mondo a Nagano – ISU TV 06.30 Freestyle, Coppa del Mondo Thaiwoo: dual moguls – EuroPlayer 09:30 Sci alpino: Val d’Isere, Slalom speciale maschile, 1a manche – Rai+HD, Euro1, RaiPlay, EuroPlayer 09:45 Sci alpino: St.Moritz, Slalom parallelo femminile ...

