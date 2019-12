Leggi la notizia su oasport

(Di domenica 15 dicembre 2019)15, giornata ricchissima di eventi da seguire. Gliinvernali in primo piano con la Coppa del Mondo di sci alpino in Val d’Isere e a St. Moritz, di sci di fondo a Davos, di biathlon a Hochfilzen e di salto con gli sci. I rappresentanti del Bel Paese faranno di tutto per ottenere grandi risultati e regalarci grandi emozioni. Lo stesso discorso vale anche per la World Cup di speed skating che, a Nagano, potrebbe riservare risultati sorprendenti. Vi saranno poi glidi squadra in evidenza, con il calcio, il volley e il basket.in tv15):gli eventi in streaming Di seguito tutti gli appuntamenti di15: 03:15 Speed skating, Coppa del Mondo a Nagano – Diretta streaming su Canale Youtube ISU 08:00 Automobilismo: WTCR: Sepang – Diretta tv su ...

OfficialASRoma : ?? Da oggi l’#ASRoma si unisce all’impegno di UNHCR, l’Agenzia delle Nazioni Unite per i Rifugiati (@Refugees), e de… - Eurosport_IT : La notizia tanto attesa è arrivata: le atlete donne da oggi diventano ufficialmente sportive professioniste anche d… - OA_Sport : Sport in tv oggi (domenica 15 dicembre): orari e palinsesto completo. Come vedere gli eventi in streaming -