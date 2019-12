Spiega i motivi della sua adesione alle Sardine | travolta dagli insulti xenofobi

Leggi la notizia su meteoweek

(Di domenica 15 dicembre 2019) La ragazza in questione è una giovane di Faenza, figlia di senegalesi, che oggi vive in Francia, dove si è laureata in Scienze politiche. Hato le sue idee anti Salvini. Non lo avesse mai fatto! «Sardina abbronzata», «scimmia», «vaff… sulla Salaria che guadagni», «vai a battere che è l’unica cosa che sai fare». Rama … L'articolosuaproviene da www.meteoweek.com.

NicolaPorro : C'è qualcuno che ancora oggi vorrebbe far entrare la #Turchia di #Erdogan nell'#Ue. @alessandrogn ci spiega in 5??… - sportli26181512 : Juventus-Udinese, Sarri: 'Tridente soluzione straordinaria, ma possibile in certe partite': L'allenatore bianconero… - infoitscienza : Xbox Series X: Phil Spencer spiega i motivi dietro le scelte di nome e design -