Spagna – Sospesa Rayo Vallecano-Albacete | dagli spalti si leva il coro | “Zozulja

(Di domenica 15 dicembre 2019)la gara traall’Estadio de Vallecas nella Segunda Division spagnola. L’arbitro del match ha preso questa decisione dopo gli insulti da parte dei tifosi delnei confronti dell’attaccante ucraino avversario, Roman Zozulja: “Sei un fottuto nazista“, ilrivolto al giocatore. Inizialmente il direttore di gara, José Luis Lopez Toca, aveva deciso di lanciare un avvertimento ai tifosi attraverso lo speaker dello stadio, ma successivamente, rientrati negli spogliatoi per l’intervallo, i calciatori dell’non sono voluti tornare in campo per per mostrare la propria vicinanza al loro compagno di squadra. I supporters, dopo essersi resi conto dell’accaduto, hanno provato a rimediare cantando “Era uno scherzo, Zozulja era uno scherzo”, ma alle 21.40 lo speaker dello stadio ha ...

