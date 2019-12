Leggi la notizia su calcioefinanza

(Di domenica 15 dicembre 2019) Si avvicina un momento chiave per Juventus, Napoli e Atalanta, che sono riuscite a proseguire il loro cammino in: le tre italiane che sono arrivate aglidi finale della massima competizione europea conosceranno il loro avversario. Le gare di andata deglidi finale si disputeranno il 18-19 e il 25-26 febbraio 2020, … L'articolol’evento in Tv

GoalItalia : Le possibili avversarie delle italiane agli ottavi di Champions ?????? Chi pescheranno al sorteggio? Fate il vostro p… - sportli26181512 : #Altrenotizie #IlcalcioinTV Sorteggio ottavi Champions League, dove vedere l’evento in Tv: Si avvicina un momento c… - MMagazineItalia : #ChampionsLeague: ecco l'orario dei #sorteggi degli #ottavi di #UCL. #Juventus, #Napoli e #Atalanta pronte a scopri… -