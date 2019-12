Sorteggi Champions League 2019-2020 in tv | a che ora inizia | il regolamento ed i

Leggi la notizia su oasport

(Di domenica 15 dicembre 2019) Si conoscono ormai da diversi giorni le magnifiche sedici qualificate per idegli ottavi di finale delladi calcio, che si terranno lunedì 16 dicembre alle ore 12.00 a Nyon, in Svizzera. Tra le squadre italiane la Juventus ha chiuso al primo posto nel girone, mentre Atalanta e Napoli sono finite al secondo, infine l’Inter è stata retrocessa in Europa. ILLe otto squadre he hanno vinto i gironi saranno accoppiate alle otto seconde qualificate ed avranno il vantaggio di giocare il ritorno in casa. Non potranno affrontarsi squadre che si sono già incontrate nella fase a gironi, né formazioni dello stesso Paese. I POSSIBILI INCROCI DELLE ITALIANE La Juventus potrebbe incrociare Real Madrid, Tottenham, Borussia Dortmund, Lione o Chelsea, mentre il Napoli affronterà una tra PSG, Bayern, Manchester City, Barcellona, Lipsia e Valencia, infine ...

