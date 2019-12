Sondaggi Toscana | Lega primo partito al 34 per cento sorpassa il Pd al 29% E nella

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 15 dicembre 2019) Laancheroccaforte rossa della, nonché feudo di Matteo Renzi. Secondo uno commissionato dallaall’istituto Swg e pubblicato in esclusiva da la Nazione, il Carroccio ha il 34 perdei consensi, segnando un +2,5% rispetto alle scorse Europee. Quando mancano cinque mesi alle Regionali, ildemocratico è al 29% e perde 4,3 punti rispetto alle ultime elezioni per Bruxelles. Ma soprattutto Italia viva, il nuovodi Matteo Renzi, ex sindaco di Firenze ed ex presidente della provincia, si ferma al 5%: un risultato a dir poco deludente per il politico che sul bacino di voti casalinghi punta molto del suo successo futuro. Sul fronte del centrodestra resta poco oltre la: Fi crolla al 3 dal 4,9 delle Europee, mentre Fdi sale dello 0,1 (dal 4,9 peral 5). I 5 stelle sono dati invece all’8 per, con un 18% ...

