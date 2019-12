Sondaggi | le sardine alle ultime politiche hanno votato per il Pd 42% e per il M5s 22%

Leggi la notizia su fanpage

(Di domenica 15 dicembre 2019) Secondo ilo IZI realizzato per il Messaggero nella giornata del 10 dicembre, sul futuro dellela maggior parte dell'elettorato appare scettico: per il 52,9% si spegnerà nel tempo come molti movimenti della società civile; per il 19,1% continuerà a essere un movimento spontaneo che fungerà da pungolo alla politica; per il 28% si trasformerà in partito politico.

repubblica : Sondaggi: Lega sotto al 30 per cento, Sardine boom tra i giovani - MarcelloBigerna : Per la #Brexit e per tanti altri temi la sinistra ha perso e perde perché non ha detto e dice chiaramente quello c… -