Sondaggi Emilia-Romagna | il 15% dell’elettorato 400mila persone non sa ancora per chi

Leggi la notizia su fanpage

(Di domenica 15 dicembre 2019) L'Istituto Cattaneo analizza la campagna elettorale per il voto indel prossimo 26 gennaio: il 15% dell'elettorato, cioè in numeri assolutielettori, non saper chi votare. Ma l'operato del presidente uscente Bonaccini è giudicato "efficace" dal 62% degli intervistati.

fattoquotidiano : Sondaggi Emilia Romagna: Bonaccini davanti, ma Borgonzoni è a 2 punti. Governatore apprezzato anche da elettori del… - matteosalvinimi : I sondaggi che contano! Sull’Appennino modenese in tantissimi mi hanno detto: “Votavo a sinistra ma questa volta vo… - matteosalvinimi : #Salvini: noi abbiamo scelto Lucia Borgonzoni perché brava, non perché donna. Non so che dati abbia Lei, dottoressa… -